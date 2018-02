L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

Région - Labellisations pour la Semaine de l’industrie

le lundi 12 mars 2018

La 8e Semaine l’industrie se déroulera sur l’ensemble du territoire national, du lundi 26 mars au dimanche 1er avril. Cet événement, organisé par le ministère de l’Economie et des Finances, en association avec les ministères en charge de l’Education nationale, du Travail, de la Culture, et de nombreux partenaires (CCI France, GFI, CGPME, Syntec Ingénierie...), s’adresse à tous les acteurs du secteur de l’industrie (entreprises, fédérations industrielles, clubs...) souhaitant dans ce cadre proposer des rencontres qui sont à labelliser sur le site dédié jusqu’au 12 mars prochain. A noter que celles-ci doivent répondre à 4 critères : se dérouler entre le 26 mars et le 1er avril 2018 ; être ouvert au grand public et/ou aux jeunes et/ou aux demandeurs d’emploi ; avoir pour objectif d’informer ou de communiquer sur le thème de l’industrie ; être gratuit.

Inscriptions : www.semaine-industrie.gouv.fr