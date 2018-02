L‘agenda économique

16 - Eco-industrie : la chaleur fatale

le jeudi 1er mars 2018

Dans le cadre de son programme Rendez-vous du Pole, le Pôle éco-industries (centre de compétences en économie circulaire) organise une journée thématique dédiée à “La récupération et la valorisation de la chaleur fatale”, le jeudi 1er mars à Angoulême. La chaleur fatale, issue des sites industriels et tertiaires, représente “un gisement non négligeable d’économies d’énergies”. Cette rencontre s’adresse à ceux souhaitant connaître les possibilités de récupérer et valoriser la chaleur issue de leur process, s’informer sur les technologies utilisées et les usages concernés ainsi que sur les différents outils et mécanismes financiers pour mettre en place ce type de projet. A signaler qu’une table ronde réunira la SARL Bernadet, l’entreprise pétrolière Vermilion Energy et la société Céramiques et développement pour des retours d’expériences et des témoignages. Et d’autres intervenants sont également annoncés : la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’agglomération GrandAngoulême, l’ADEME, l’AREC (Agence régionale d’évaluation environnement et climat), le CES (Centre efficacité énergétique des systèmes à Paris), etc.

Information et inscriptions : 05 49 44 98 49