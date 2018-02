L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - France Digitale Tour : étape à Bordeaux

le mardi 27 février 2018

Le France Digitale Tour fera étape à Bordeaux le mardi 27 février. Piloté par l’association France Digitale, cet événement vise à mettre en relation les investisseurs et les entrepreneurs. Dans cette perspective, un speed business meeting se déroulera tout l’après-midi (rendez-vous de 20 mn en one to one) permettant aux start-up de réaliser jusqu’à 9 RDV.

Inscriptions : www.frenchtechbordeaux.com