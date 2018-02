L‘agenda économique

87 - Limoges : Futur Graphic, forum de l’industrie graphique et packaging

le jeudi 29 mars 2018

Le forum de l’industrie graphique et packaging, Futur Graphic, se déroulera le jeudi 29 mars à Limoges, sur le site d’Ester Technopole. Cette manifestation est organisée par Atlanpack, le cluster Graphic et Packaging de la Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’agglomération Limoges Métropole.

Objectif. Futur Graphic “vise à promouvoir les savoir-faire opérationnels de la créativité et du design graphique/packaging”. Programme. Outre un hall d’exposition permettant notamment des démonstrations, plusieurs rencontres seront organisées. Quatre tables rondes aborderont “Les évolutions et tendances des marchés et technologies des secteurs graphique et packaging”, “La démarche design collaborative : des exemples vertueux”, “L’intégration du numérique dans la filière et l’imprimé connecté” et “La nécessaire adaptation des compétences et le développement de l’offre de formations en région”. Et une conférence sur le thème “La création de valeur par le design graphique et packaging au service d’une marque” est également prévue.

Information et inscriptions : www.futurgraphic.fr