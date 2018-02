L‘agenda économique

33 - Salon Profession’L à Bordeaux - 6e édition

du jeudi 8 mars 2018 au vendredi 9 mars 2018

Le Salon Profession’L se déroulera le jeudi 8 et le vendredi 9 mars au sein de l’Hôtel de ville de Bordeaux. Cet événement, dédié à la reconversion professionnelle des femmes, est organisé par l’association Profession’L. Pour cette 6e édition, 80 partenaires sont à nouveau annoncés (Cdiscount, Thales, Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne, Cabinet Bedin Immobilier, ActifRéso, le Greta, les Ecoles de la CCI, l’IFPA, Pôle Emploi, l’URSSAF, la Ville de Bordeaux, Les Premières Nouvelle-Aquitaine…). La manifestion précédente a accueilli 2 200 femmes.

Objectif. Ce salon, qui s’adresse aux femmes en période de réflexion professionnelle, réunit dans un même lieu des “interlocuteurs privilégiés et qualifiés sur les thèmes de la formation, le recrutement, l’accompagnement et la création d’entreprise”. Les participantes peuvent ainsi “y trouver un véritable accompagnement individuel et des conseils avisés, afin de définir au mieux leur projet”.

Programme. La manifestation s’articulera autour de 5 pôles : Accompagnement individuel (Adekwat, Agylytae groupe, bm coaching...) / Création d’entreprise (Ad’missions, anabase, CIDFF, l’Ordre des avocats, des banques...) / Formation (L’atelier des coachs, CESI entreprises, Cours Florent, Digital Campus...) / Recrutement (Bordeaux Métropole, Cabinet Bedin immobilier, Cdiscount, EDF, Filhet-Allard & Cie, Transicia...) / Réseaux bordelais (Lconnect, ForceFemmes, Réseau entreprendre, FCE France, Parisiens de Bordeaux...). Des conférences et des ateliers sont également prévus, et nouveauté 2018, ils seront retransmis en direct sur le Web (chaîne YouTube de Profession’L).

+ En 2017, le concept du salon s’est exporté à Lyon et à Nantes. D’autres déploiements sont prévus courant 2018.

Information et inscriptions : www.salonprofessionl.com/bordeaux