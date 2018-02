L‘agenda économique

86 - Réunion : Etes-vous prêt à entreprendre ?

le mardi 20 février 2018le jeudi 22 février 2018le jeudi 1er mars 2018le jeudi 8 mars 2018le jeudi 22 mars 2018le mardi 6 mars 2018le mardi 27 mars 2018

La CCI de la Vienne organise sur son territoire plusieurs réunions d’informations sur le thème “Etes-vous prêt à entreprendre ?”. L’objectif ? Pouvoir disposer des éléments pour décider “si vous vous lancez dans votre projet” ; Etre en mesure d’imaginer la vie du créateur /repreneur et du chef d’entreprise, “évaluer si vous pourrez vous y adapter” ; Connaître les facteurs clés de succès d’un projet de création/reprise d’entreprise ; Comprendre le parcours du créateur, savoir ce qu’il faut faire, quand et pourquoi le faire. Dans cette perspective, plusieurs points seront développés : Les chiffres clés de la création et de la reprise, en France et dans la Vienne ; Le portrait du créateur/repreneur ; Les motivations du créateur/repreneur ; Les leviers de la réussite ; Le parcours de la création/reprise d’entreprise (de l’idée au projet, l’étude de marché, la cible, la stratégie commerciale, l’étude juridique et fiscale, la validation financière...) ; Le métier de chef d’entreprise. Rendez-vous les mardis 20 février, 6 et 27 mars à Chasseneuil, les jeudis 22 février, 8 et 22 mars à Châtellerault, les jeudis 1er et 22 mars à Montmorillon.

Inscriptions : Chasseneuil/0 800 775 770 - Châtellerault/05 49 23 43 22 - Montmorillon/05 49 83 00 24