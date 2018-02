L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

40 - Débat : Revitalisation des centres-villes

le jeudi 15 février 2018

Une conférence-débat sur la revitalisation des centres-villes est programmée le jeudi 15 février à Mont de Marsan. Elle sera animée par Bruno Fareniaud, membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) au ministère de la Transition écologique et solidaire (co-auteur du rapport “Inscrire les dynamiques commerciales dans la ville durable”). Il s’agira d’aborder notamment la nécessité de repenser l’urbanisme commercial. Dans cette perspective, trois points clés seront développés : les enjeux de la transition écologique et de la consommation responsable ; le rôle de la gouvernance territoriale (plus impliquée) ; l’adaptation de l’appareil commercial aux nouveaux modes de consommation (e-commerce...).

