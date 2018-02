L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Collectivités & numérique, impact sur la société

du vendredi 2 mars 2018 au samedi 3 mars 2018

Dans le cadre de son Université d’Hiver, l’Ecole des avocats EDA Aliénor organise, en partenariat avec le Conseil régional, le Conseil départemental et la Mairie de Bordeaux, un colloque sur le thème “Collectivités et numérique, impact sur la société”, le vendredi 2 et le samedi 3 mars à Bordeaux. L’environnement légal et réglementaire concernant le numérique est éminemment changeant. Afin de répondre aux différentes problématiques, avocats, universitaires, responsables des collectivités territoriales, de l’entreprise ou encore du milieu associatif apporteront leurs expertises lors d’ateliers. Quatre thématiques sont prévues : Réseaux numériques, Fragilités numériques, Protections numériques et Opportunités numériques.

+ A signaler que ce colloque est placé sous la haute autorité d’Anne Guérin, conseiller d’Etat, présidente de la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Inscriptions : inscription@crfpa-alienor.com