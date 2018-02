L‘agenda économique

47 - “La RSE, c’est d’abord une performance économique”

le mardi 6 mars 2018

La CCI Lot-et-Garonne et l’association Gascogne Environnement organisent un atelier intitulé “La RSE, c’est d’abord une performance économique (13% de performance en plus)”, le mardi 6 mars à Agen. Anne-Eugénie Gaspar de la délégation régionale Nouvelle-Aquitaine du groupe AFNOR, expliquera comment “initier votre démarche de RSE dans votre entreprise”. Il s’agira d’aborder comment la définir, la mettre en œuvre et la communiquer, “autant de gages de votre performance, de votre exemplarité et de votre crédibilité vis-à-vis de vos clients et partenaires”. L’objectif étant de contribuer aux enjeux du développemet durable en intégrant les préoccupations sociales et environnementales dans les stratégies d’entreprises et dans les activités opérationnelles.

Information et inscriptions : 05 53 77 10 88