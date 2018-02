L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

87 - CHR : Salon Limousin Proexpo

du dimanche 18 mars 2018 au lundi 19 mars 2018

Le Salon Limousin Proexpo dédié aux professionnels des CHR, métiers de bouche, collectivités et métiers du tourisme et des loisirs, se déroulera le dimanche 18 et lundi 19 mars à Limoges. Cette 3e édition s’articulera autour de l’innovation et des dernières tendances. + Cet événement est organisé par la société périgourdine Alliance Expo.

Information : limousinproexpo.fr