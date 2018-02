L‘agenda économique

64 - Pau : Les Rencontres de la cybersécurité - 1ère édition

le mercredi 21 mars 2018

Les Rencontres de la cybersécurité se tiendront le mercredi 21 mars au Palais Beaumont à Pau. Cette 1ère édition s’articulera autour du thème “Faire face aux nouvelles menaces numérique”. Cet événement est organisé par le club de réflexion sur la sécurité numérique, CyberCercle.

Objectif. “Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes en Béarn” et tous les secteurs d’activité (industrie, commerce, fonction publique, agriculture...) sont concernés. Cet événement a pour objectif de mieux connaître les enjeux de la sécurité numérique afin de pouvoir mettre en œuvre les politiques adaptées pour faire face à des cybermenaces.

Programme. La matinée sera consacrée à une conférence-débat composée de 2 volets. L’un portera sur “Les cyberattaques en 2018, évolutions et parades” : Quelles sont les nouvelles menaces ? Comment protéger son organisation ?. L’autre sera dédié au “Règlement général sur la protection des données (RGPD) : Quel impact pour les entreprises et les collectivités ? Comment être prêt avec son entrée en vigueur (25/05/2018) ?. Et des ateliers thématiques opérationnels par secteur rythmeront l’après-midi : “La Cybersécurité dans le monde agricole”, “Les enjeux de la cybersécurité et de la protection des données dans les collectivités”, “Scada et industrie 4.0”, “Management et risque cyber”...

Inscriptions : cybercercle.com/rendez-vous/les-rencontres-de-la-cybersecurite-de-pau