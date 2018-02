L‘agenda économique

33 - Etape à Bordeaux pour le Be a boss Tour 2018

le lundi 26 mars 2018

Le Be a Boss Tour 2018 fera étape le lundi 26 mars à Bordeaux au sein de l’Hôtel Bordeaux Métropole. Ce forum des femmes entrepreneures a pour vocation de sélectionner deux start-up par ville en vue de concourir aux Be a Boss Awards 2018*. Be a Boss Tour 2018 compte 5 étapes en région. Après Bordeaux, cette édition fera étape à Lyon en avril, Toulouse en mai, puis à Strasbourg et à Marseille en juin. Et au total ce sont 12 start-up qui se retrouveront en finale à Paris, le jeudi 20 septembre prochain. Elles présenteront leur projet face à un jury composé de fonds d’investissement, business angels et experts dans l’accompagnement des start-up. Les partenaires principaux de Be a Boss Tour 2018 sont l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), ConnectHers et Zagatug par Butagaz. A ceux-ci s’ajoutent lors de l’étape bordelaise, French Tech Bordeaux, La Ruche des audacieuces, ComUE d’Aquitaine, Bpifrance, l’accélérateur Héméra, Les Premières Nouvelle-Aquitaine...

Objectif. “Booster l’ambition entrepreneuriale chez les femmes”, “identifier les futures pépites régionales et nationales” et “récompenser et accompagner des startups innovantes et prometteuses”.

Programme. 7 startups seront pré-sélectionnées sur dossier pour pitcher devant un jury local. L’une des 2 start-up bordelaises retenues pour la finale à Paris, bénéficiera (au choix) soit d’une semaine de formation Vidéo web ou de deux jours de formation Social Média. La date limite des candidatures est fixée au 12 mars prochain.

Lors de cette journée, plusieurs keynotes sont également prévus notamment avec BNP Paribas, INPI France et Bpifrance. Un keynote sera dédié pour “Soigner son pitch”. Deux tables rondes sont aussi programmées. L’une réunira trois entrepreneures de la région qui viendront témoigner de leur parcours. L’autre sera axée sur le “Rôle et missions des incubateurs”. Et, un temps sera consacré à des RDV One to One, afin de pouvoir échanger avec les experts de l’entrepreneuriat de la région. L’ouverture de cette édition 2018 sera assurée par Virginie Calmels, adjointe au maire de Bordeaux en charge de l’Economie, l’Emploi et la Croissance Durable.

+ Les Be a Boss Awards 2018* sont des prix à destination de start-up fondées ou co-fondées par une femme. Les trois start-up lauréates bénéficieront d’un accompagnement structuré autour de 2 volets : 30k€ d’espaces publicitaires à consommer dans les supports print et Web du groupe Reworld Media, un accès premium à l’un des dispositifs de financement de Bpifrance Financement (bourse French Tech, prêts d’amorçage…), défini au cas par cas.

Information et inscriptions : bordeaux.be-a-boss.com