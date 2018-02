L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Mérignac : “Matinées de la digitalisation Siemens”

le jeudi 1er mars 2018le mardi 24 avril 2018le mardi 6 mars 2018

Plusieurs “Matinées de la digitalisation Siemens” sont programmées à Mérignac. Ces petits-déjeuners business ont pour objectif de présenter les grandes thématiques de l’industrie de demain. Et à l’issue de la présentation, les participants pourront échanger avec les experts sur les dernières évolutions technologiques du secteur et les problématiques rencontrées. Le rendez-vous du mardi 6 février s’articulera autour du thème “Ingénierie intégrée et transparence des opérations avec TIA Portal”. Le jeudi 1er mars, il s’agira d’aborder la “Simulation-virtualisation du S7-1500/Virtual commissionning avec TIA Portal”. Le mardi 6 mars, il sera question “De la cybersécurité à Mindsphère”. Enfin, le petit-déjeuner du mardi 24 avril abordera la “Digitalisation&Motion dans TIA Portal”.

Information : 01 42 93 04 04