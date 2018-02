L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - “Nos coups de cœur du Web en Pays basque - 2018”

le mardi 27 février 2018

“Nos coups de cœur du Web en Pays basque, cuvée 2018” sont à l’initiative de la CCI Bayonne Pays basque. Il s’agit avant tout d’une rencontre “avec ces femmes et ces hommes, représentatifs des opportunités qu’offre la révolution du Digital à tout entrepreneur pragmatique en 2018”. Ce sont une dizaine de dirigeant(e)s qui présenteront leurs visions, leurs projets et leurs réalisations. 10 coups de cœur seront attribués : “Marque”, “B2B”, “Visibilité”, “Start up”, “Médias sociaux”... et le coup de cœur “Commerçant physique & Digital” qui sera désigné dans le cadre d’un concours dans les médias sociaux. Le grand témoin invité pour cet événement qui aura lieu à Bayonne le mardi 27 février est Pierre-Louis Lacoste, directeur de Etsy France (e-commerce).

Inscriptions : www.bayonne.cci.fr