L‘agenda économique

33 - French Tech Bordeaux : La Grande Jonction

le mercredi 7 mars 2018

La Grande Jonction se déroulera le mercredi 7 mars à Bordeaux. Cet événement organisé par French Tech Bordeaux a pour objectif d’établir un lien direct entre professionnels de l’économie classique et de l’économie numérique. L’édition 2018 aura pour thème “La thématique de l’intelligence artificielle et de la robotique humanoïde”. Au programme : témoignages d’acteurs internationaux, conférences et exemples concrets... A signaler que l’édition 2017 avait réuni plus de 1 600 professionnels et entrepreneurs.

+ La Grande Jonction ouvrira l’événement international Cartoon Movie dédié aux films d’animation (voir notre agenda).

Inscriptions : www.frenchtechbordeaux.com