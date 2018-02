L‘agenda économique

17 - Comment intégrer les jeunes générations ?

le mercredi 28 février 2018

Dans le cadre de la saison 4 des Débats de l’Atlantique, une conférence est programmée le mercredi 28 février à La Rochelle. Elle aura pour thème “Comment intégrer les jeunes générations dans l’entreprise ?” et c’est Patrick Lemattre, professeur Emérite à HEC Paris, qui animera l’événement. Il décodera l’organisation humaine de l’entreprise avec ses règles et ses codes et où plusieurs générations travaillent ensemble, chacune d’elles ayant sa philosophie de vie, ses comportements et ses attentes. Alors dans ce contexte, “Comment séduire les plus jeunes ? comment les intégrer dans l’entreprise ? Comment faire travailler ensemble ces générations ?”. Patrick Lemattre a centré son projet professionnel sur l’analyse des courants socioculturels, leurs impacts sur les comportements professionnels et leur prise en compte dans les pratiques de management des entreprises. Il a également développé des travaux dans le domaine de la géopolitique, en particulier sur le thème des stratégies d’influence et de la psycho-polémologie. + Le programme Les Débats de l’Atlantique est co-organisé par le Groupe Sup de Co La Rochelle et la CCI La Rochelle.

Inscriptions : www.lesdebatsdelatlantique.fr