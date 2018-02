L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Salon apprentissage et alternance à Pau

du vendredi 9 février 2018 au samedi 10 février 2018

Le Salon apprentissage et alternance - du CAP au Bac +5, se déroulera au Zénith de Pau, le vendredi 9 et samedi 10 février prochains. L’objectif ? “Viens trouver ton centre de formation, ton employeur en alternance ou même ton futur job !”. Une trentaine d’organismes de formation seront notamment présents autour des filières suivantes : bâtiment, agriculture, hôtellerie, restauration, tourisme, métiers de bouche, tertiaire, commerce, industrie, métallurgie, logistique, artisanat, esthétique, services aux personnes (...).

+ Ce salon est mis en œuvre et coordonné par le collectif des CFA et les Missions Locales. Il est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Inscriptions : www.apprenti64.fr