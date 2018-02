L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

16 - Angoulême, “Soirée Techno : IA & Big Data”

le jeudi 15 février 2018

Le réSeau des Professionnels du Numérique (SPN) organise, en partenariat avec GrandAngoulême Agglomération et le Pôle image Magelis, une “Soirée Techno” consacrée à “l’Intelligence Artificielle (IA) et au Big Data”, le jeudi 15 février à Saint-Michel près d’Angoulême. Ce sont “deux technologies en plein essor, pleines de promesses pour les entreprises de toutes les industries” dont “le véritable potentiel révolutionnaire repose sur leur convergence”. L’intervenant Simon Ouellet (plus de 20 ans d’expériences dans les grands systèmes informatiques à travers le monde, co-fondateur de l’entreprise franco-canadienne MiniBig) abordera les possibilités offertes par l’alliance entre Big Data et Intelligence Artificielle.

Inscriptions : www.spn.asso.fr