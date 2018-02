L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

17 - Forums des emplois saisonniers d’été

La Maison départementale de l’emploi saisonnier (MDES) organise, en partenariat avec Pôle emploi, plusieurs Forums des emplois saisonniers d’été sur son territoire. Rendez-vous le mardi 6 février à Le Bois Plage en Ré, le jeudi 15 février à Fouras les Bains, le jeudi 1er mars à La Rochelle, le lundi 5 mars à Saint-Georges d’Oléron, le mercredi 7 mars à Saint-Jean d’Angély, le mercredi 14 mars à Saintes, le mardi 28 mars à Royan et le jeudi 5 avril à La Rochelle. Et pour se préparer à ces rencontres un Job Training emplois saisonniers est programmé le mardi 6 février à Rochefort. Les participants pourront découvrir les différents secteurs qui font appel à des emplois saisonniers (restauration, hôtellerie, hôtellerie de plein-air, sites touristiques, grande distribution, collectivités) et réaliser des simulations d’entretien.

+ La Charente-Maritime compte chaque année plus de 20 000 emplois à pourvoir dans les métiers du tourisme.

Information forums : 05 46 38 97 10

Inscription Job training : 05 46 82 40 62