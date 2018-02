L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

79 - Logiciels ou systèmes de caisse - réglementation

le mardi 6 février 2018le jeudi 8 février 2018

La CCI des Deux-Sèvres organise, en partenariat avec le Crédit Mutuel, un P’tit Déj CCI consacré à “La nouvelle réglementation sur les logiciels ou systèmes de caisse”, le mardi 6 février à Niort et le jeudi 8 février à Bressuire. Depuis janvier 2018, les commerçants et les professionnels assujettis à la TVA doivent enregistrer les paiements au moyen d’un logiciel de caisse sécurisé et certifié. Cette nouvelle réglementation qui s’inscrit dans la loi des finances a pour objet de lutter contre la fraude à la TVA. Eric Morel de la Direction générale des Finances publiques développera 3 points clés : Le contexte et l’objectif de cette nouvelle réglementation ; Qu’appelle-t-on un logiciel et un système de caisses informatisé ; Le calendrier d’application de cette loi et les documents demandés.

+ A noter que la rencontre programmée à Niort (8h30 - 10h) sera retransmise en direct sur la plate-forme de diffusion de la CCI.

Inscriptions : d.bourgeois@cci79.com

www.deux-sevres.cci.fr