L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

86 - Stratégie commerciale et marketing

le mercredi 14 février 2018

La CCI de la Vienne organise un atelier “Stratégie commerciale et marketing” à Chasseneuil, le mercredi 14 février. Au programme : Réaliser le diagnostic et l’analyse de son entreprise/environnement ; Déterminer et planifier sa stratégie marketing et commerciale ; Traduire sa stratégie en plan d’actions opérationnel ; Comprendre le mix-marketing ; Savoir mettre en œuvre les 3 piliers du développement commercial...

Inscriptions : cverret@poitiers.cci.fr