L‘agenda économique

33 - Bordeaux : Salon du recrutement en alternance

le vendredi 16 mars 2018

La 11e édition du Salon du recrutement en alternance se tiendra le vendredi 16 mars au Hangar 14 à Bordeaux. Cet événement est organisé par la Maison de l’Emploi de Bordeaux, en partenariat avec L’Etudiant.

Objectif. Le Salon du recrutement en alternance “a pour vocation de mettre en relation directe les candidats et les employeurs proposant des offres d’emploi en contrat d’apprentissage et de professionnalisation à l’échelle du territoire Bordelais”.Il réunit aussi en un même lieu les professionnels permettant de trouver une formation.

Programme. Pour “Trouvez votre employeur !”, plus de 30 entreprises et collectivités seront présentes. Et plusieurs centaines de contrats seront proposés. Un espace d’orientation professionnelle et de découverte des métiers est également prévu. Il sera aussi possible de se préparer avec des entretiens conseil (CV, préparation aux entretiens). Pour “Trouver sa formation !”, 80 exposants qui représenteront une cinquantaine de secteurs d’activités sont annoncés. Et des conférences aborderont différentes thématiques telles que les formations accessibles selon son niveau d’études, les diplômes phares, les métiers qui recrutent...

Information : www.maison-emploi-bordeaux.fr