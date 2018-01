L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

Création d'entreprise, les premiers pas...

le jeudi 15 février 2018

La pépinière d’entreprises Cap@cités organise un atelier sur la création d’entreprise le jeudi 15 février à Coulounieix Chamiers. Celui-ci aura pour thème : “Les premiers pas dans l’entreprise”. L’objectif ? “Appréhender de manière globale les premiers mois d’activités du chef d’entreprise afin de le préparer à ses nouvelles fonctions et obligations”. Au programme : “Mes premières démarches de chef d’entreprise, mes premiers choix, mes premières échéances, factures et devis, mes premières actions commerciales”. Et l’intervenant, Sébastien Moreau de l’association d’expertise comptable Gestélia, évoquera également “les 10 erreurs à éviter”.

+ Cette rencontre est programmée en matinée. Elle s’adressent aux chefs d’entreprise, collaborateurs, porteurs de projets et aux futurs créateurs.

Inscriptions : 05 53 03 05 00