L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Conférence “Le drone pour les nuls” à Bordeaux

le mercredi 7 février 2018

Aquinum, l’association des professionnels du numérique en Aquitaine, lance un cycle de 3 conférences intitulé “100% drones”. L’objectif ? “Informer, mettre en relation et valoriser les projets des professionnels du numérique en Nouvelle-Aquitaine, sur ce secteur en plein boom”. La première rencontre qui est programmée le mercredi 7 février à Bordeaux s’articulera autour du thème “Le drone pour les nuls”. Après une intervention d’Anne-Laure Bedu (conseillère régionale, déléguée au transfert, à l’innovation et à l’accélération), Jean-Marc Grolleau (animateur du cluster drones AETOS Nouvelle-Aquitaine) présentera les différents drones (drones commerciaux, sauveteurs, utilisés dans la sécurité...), fera un focus sur les dangers et les règles (drone avec ou sans caméra, FPV), abordera la législation, les craintes et les freins connus quant à leur utilisation et présentera des essais menés par UPS, Geopost, Thales, Amazon (...). Cette rencontre se terminera par une session de questions/réponses.

Inscriptions : www.aquinum.fr