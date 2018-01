L‘agenda économique

33 - Bordeaux accueille pour la 2e fois Cartoon Movie

du mercredi 7 mars 2018 au vendredi 9 mars 2018

Cartoon Movie, événement international dédié aux films d’animation se déroulera pour la 2 e année consécutive à Bordeaux (Palais des Congrès), du mercredi 7 au vendredi 9 mars. Plus de 800 producteurs, auteurs, investisseurs, distributeurs, agents de vente, sociétés de jeux vidéos et new media players nationaux et internationaux sont attendus. Pour cette 20 e édition, le pays mis à l’honneur (Spotlight) est l’Espagne (8 projets sélectionnés dont 3 en co-production). Cet événement est organisé par l’association bruxelloise Cartoon, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole.

Objectif. “Créer une synergie entre les producteurs, investisseurs, distributeurs & agents de vente des longs-métrages d’animation”.

Programme. Pendant ces 2 jours, les producteurs pourront présenter leur projet de film afin d’accélérer le financement, trouver des coproducteurs et échanger avec des distributeurs nationaux. Quatre projets régionaux seront présentés : “La Fameuse Invasion des Ours en Sicile” (Prima Linea Productions - Angoulême), “Unicorn Wars” (en co-production avec Autour de Minuit - France & Schmuby Productions - Bordeaux), “Croc-Blanc” (SuperProd - studio à Angoulême) et “The Extraordinary Voyage of Marona” (Aparte Films - Roumanie, Sacrebleu Productions - France, et Minds Meet - Belgique ; une partie du film est produite dans les studios de Marmitafilms - Bordeaux/Angoulême).

60 projets de films de 22 pays ont été sélectionnés cette année (18 pour la France), 21 sont en concept, 26 en développement, 6 en production et 7 en sneak preview. 48 d’entre eux sont des comédies familiales et films pour enfants et 14 projets (cible audience jeunes adultes/adultes) abordent les thèmes de l’histoire, la politique et de la psychologie. A signaler que Cartoon organise aussi le mercredi 7 mars les “Cartoon Games & Transmedia”. Au programme : une conférence sur l’industrie du jeu vidéo, des études de cas, des rencontres BtoB et des échanges entre participants.

+ Depuis la création de Cartoon Movie en 1999, près de 300 films ont trouvé un financement pour un montant total de 2 milliards d’euros.

Information : www.cartoon-media.eu