L‘agenda économique

87 - Tour de France Syndec Numérique : étape à Limoges

le mercredi 31 janvier 2018

Le Tour de France Syndec Numérique fera étape le mercredi 31 janvier à Limoges (showroom Innoval Legrand). Le syndicat professionnel des métiers du numérique Syndec Numérique (fédère quelque 2 000 entreprises) co-organise l’événement avec l’ALIPTIC (Association limousine des professionnels des technologies de l’information et de la communication).

Objectif. Présenter aux entreprises régionales les actualités majeures dans le secteur du numérique.

Programme. L’événement s’articulera autour de 3 thématiques. La première, “Innovation et technologies”, sera consacrée à la présentation du livre blanc. Celui-ci recense les principales innovations et technologies du secteur “explicitant leur cas d’usage et analysant leurs impacts sur notre secteur et notre marché”. La deuxième s’intéressera à la “Réforme européenne sur la protection des données personnelles : comprendre et agir”. Le syndicat évoquera les clés de décryptage des principales dispositions prévues par ce texte ainsi que ses conséquences et en vue de se mettre en conformité avant mai 2018, des préconisations concernant la marche à suivre seront données. Et enfin la troisième intitulée “Social : ordonnances Macon” sera axée sur la mise en perspective des ordonnances avec les réformes récentes et celles à venir (calendrier des différentes mesures, points de vigilance...).

+ Les intervenants annoncés sur cette étape sont : Alexis Mons (président de l’ALIPTIC), Raphaël Nieto (directeur de l’ALIPTIC), Laurent Baudart (délégué général, Syntec Numérique), Valérie Roulleau (déléguée aux affaires “social”, Syntec Numérique), Emilie Dumérain (déléguée aux affaires juridiques, Syntec Numérique) et Nicolas Betz (délégué relations adhérents, Syntec Numérique).

Inscriptions : contact@aliptic.net