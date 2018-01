L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Start-up weekend women Bordeaux

du vendredi 9 février 2018 au dimanche 11 février 2018

Le Start-up weekend women Bordeaux aura lieu du vendredi 9 au dimanche 11 février prochains, à Bordeaux. Les participantes disposeront de 54h pour “passer d’une simple idée à un projet de start-up viable”, l’objectif étant de faire émerger des projets innovants, prometteurs, portés par des femmes - “Mesdames, montez votre boîte en un weekend ! Messieurs, participez aussi à l’aventure !”. Après la présentation de l’idée et la constitution des équipes le vendredi, les participantes ont jusqu’au dimanche pour créer leur start-up, avec l’aide si besoin de “mentors bienveillants”. Et à la fin du week-end, chaque groupe exposera son projet devant un jury composé d’entrepreneur(e)s confirmé(e)s, d’investisseurs(euses) et de partenaires. + Cet événement s’appuie sur le Global Startup Weekend Femmes, initiative internationale lancée à Paris pour favoriser la mixité dans le milieu entrepreneurial et technologique.

Inscriptions sur la page Facebook ADN Startup Bordeaux.