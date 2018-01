L‘agenda économique

33 - Cluster Croissance bleue (lancement) : 4 tables rondes

le mardi 6 février 2018

A l’occasion du lancement du Cluster Croissance Bleue (secteurs marin et maritime) le mardi 6 février à Bordeaux, quatre tables rondes dédiées à l’innovation, au développement économique et aux enjeux environnementaux et sociétaux, seront organisées. Fabrice Cassan (Smart4D, vice président de Digital Aquitaine) animera l’une d’entre elle, intitulée “Innovation(s) dans les filières historiques”, en présence de plusieurs témoins : Walter Céglia (président directeur général de Couach), Yves Parlier (navigateur et créateur de Beyond the Sea), Antoine Richard ( marin-pêcheur à la Cotinière et meilleur apprenti de France), Christophe Seiller (Manager du Cluster EuroSima)...

