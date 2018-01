L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Formation/Orientation : Salon Aquitec à Bordeaux

du jeudi 25 janvier 2018 au samedi 27 janvier 2018

Le Salon Aquitec se déroulera au Parc des Expositions de Bordeaux Lac, du jeudi 25 au samedi 27 janvier. Ce salon annuel axé sur l’orientation, la formation, l’emploi et les métiers a pour objectif de mettre en relation directe les différents acteurs de la région, dans ces domaines, avec le grand public. Plus de 300 exposants sont annoncés pour cette nouvelle édition. A préciser également que plus de 30 tables rondes seront animées par des professionnels autour des formations et des métiers pendant ces 3 jours.

Information : www.aquitec.com