33 - Atelier : Révélez vos talents au grand jour !

le mercredi 7 février 2018

Le cabinet de conseil RH ABCarrières organise un petit déjeuner intitulé “En 2018, révélez vos talents au grand jour !”, le mercredi 7 février à Pessac. L’objectif ? “Vous permettre d’utiliser vos qualités naturelles dans votre quotidien professionnel et de gagner ainsi en confiance” et “Repartir de cet atelier avec des clés pour utiliser vos talents et ceux de vos collaborateurs, et développer les qualités qui en découlent”.

Inscriptions : www.abcarrieres.fr