L‘agenda économique

64 - E-commerce : rencontre avec Tendances Déco

le mardi 30 janvier 2018

La CCI Bayonne Pays basque organise le mardi 30 janvier à Bayonne une “Rencontre avec Tendances Déco”. Spécialisé dans le secteur de la décoration événementielle pour tous les grands événements de la vie, Tendances Déco est “un e-commerçant majeur du Pays basque” et “comme tout e-commerce le SEO* est un enjeu stratégique pour leur visibilité”. Philippe Montaulieu, fondateur et dirigeant de l’entreprise et sa collaboratrice, Pauline Drosson, coordinatrice service webmarketing, feront part de leur retour d’expérience. Ils aborderont comment, suite à une baisse des visites sur les 7 sites Internet de la société, ils ont doublé depuis leur trafic SEO en mettant en place une nouvelle stratégie. Et ils s’exprimeront sur les leviers qui ont permis aux sites de Tendances Déco “de plaire à nouveau à Google... et à leurs clients”. * Search engine optimisation (optimisation pour les moteurs de recherche).

