L‘agenda économique

33 - Dirigeant d’entreprise : quel statut ?

le jeudi 8 février 2018

Le cabinet d’avocats indépendant Cornet Vincent Ségurel organise un petit déjeuner sur le thème “Le dirigeant d’entreprise : quel statut pour quel dirigeant ?”, le jeudi 8 février à Bordeaux. Anne Pitault, avocat directeur en droit social, animera ce rendez-vous sous forme de quiz et de partage d’informations. Au programme : analyser les différents statuts du dirigeant (avantages, inconvénients et solutions) et échanger sur les différents traitements sociaux et fiscaux.

Inscriptions : bdenis@cvs-avocats.com