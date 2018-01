L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

23 - Entreprises en N-A, bilan 2017 et perspectives

le jeudi 8 février 2018

La CCI de la Creuse, la Banque de France et la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Creuse organisent le jeudi 8 février à Guéret une rencontre intitulée “Les entreprises en région Nouvelle-Aquitaine - Bilan 2017 et perspectives 2018”. Trois présentations sont inscrites au programme : l’étude de la Banque de France (bilan 2017 et perspectives 2018), l’enquête de conjoncture (baromètre économique janvier 2018) de la CCI de la Creuse et la synthèse des chiffres clés de l’économie creusoise.

+ A signaler que cette manifestation se déroulera en présence de Philippe Chopin (préfet de la Creuse), Denis Prat (directeur départemental de la Banque de France pour la Creuse), Gilles Beauchoux (président de la CCI de la Creuse) et Paul Chaput (président de la CMA).

Inscriptions : Christine Bengale 05 55 51 96 67