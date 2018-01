L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

16 - Modes d’emploi : les financements européens

le jeudi 1er février 2018

La Communauté d’agglomération Grand Cognac et l’Agence de Développement et d’Innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine (membre d’Enterprise Europe Network) organisent un atelier d’information le jeudi 1er février à Cognac. Il aura pour thème “Les financements européens pour les entreprises : modes d’emploi et opportunités”. L’objectif ? “Présenter les clés pour comprendre et identifier les dispositifs de financement européens pour votre entreprise”. Au programme : Panorama des financements européens ; Les éléments clés : projets-types, procédure, critères (…) ; Les facteurs de succès, les bonnes pratiques pour une proposition gagnante, les erreurs à éviter ; Les dispositifs d’appui ; Les témoignages de PME régionales.

Inscriptions : www.entreprise-europe-sud-ouest.fr