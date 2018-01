L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

86 - Poitiers : la mobilité des salariés en Europe

le jeudi 25 janvier 2018

Une table ronde sur le thème “La mobilité des salariés en Europe : point de vue des salariés et d’entreprises” aura lieu le jeudi 25 janvier à Poitiers. Il s’agira d’aborder les régles à respecter (“Chefs d’entreprises : quelles sont les régles pour accueillir des salariés étrangers ?”) et les démarches administratives à connaître (“Particuliers ou chefs d’entreprises : êtes-vous sûrs de ne rien oublier des formalités ?”). Enfin un focus sera fait sur les dispositifs existants concernant la mobilité à l’international. Cette rencontre s’inscrit dans un cyle de réunions, Les midis de l’Europe, réunissant plusieurs organisateurs à savoir la CCI Vienne, le CRIJ Poitou-Charentes, la Maison de l’Europe/relais Europe Direct, le tiers-lieu COBALT (Ecosystème numérique) et le SPN (réSeau des Professionnels du Numérique).

Inscriptions : www.poitiers.cci.fr