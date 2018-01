L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Matinées d’information à la création d’entreprise

le jeudi 25 janvier 2018le jeudi 8 février 2018

Les prochaines Matinées d’information à la création et reprise d’entreprise sont programmées le jeudi 25 janvier et le jeudi 8 février à Pau. Ces réunions, organisées par la CCI Pau Béarn, ont pour objectif d’échanger sur les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise. Il s’agira aussi d’aborder l’aspect méthodologique permettant de passer de l’idée au projet et d’évoquer les outils ainsi que les services utiles dans cette démarche.

Inscriptions : www.pau.cci.fr