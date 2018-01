L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

24 - Salon du Numérique à Périgueux

le jeudi 25 janvier 2018

La CCI de la Dordogne organise le “Salon du Numérique” le jeudi 25 janvier à Coulounieix Chamiers. L’objectif est d’aider les chefs d’entreprises à “trouver vos partenaires numériques en Dordogne et découvrir des solutions de proximité”. Dans cette perspective, plusieurs ateliers thématiques sont programmés : “Acquisition de nouveaux clients et fidélisation” ; “Le Web et le e-commerce” ; “Les réseaux sociaux” ; “Simplification de mes processus internes” ; “Les échanges commerciaux à l’heure du numérique” ; “Collaboratif et Mobilité” ; “La cybersécurité” ; “Gestion de l’image de votre entreprise” ; “Infrastructures et réseaux”... Les adhérents de la plate-forme Performance Numérique Dordogne (www.performance-numerique.fr) seront présents pour apporter des conseils, échanger sur les solutions numériques et technologies adaptées en fonction des besoins des entreprises.

Inscriptions : www.dordogne.cci.fr