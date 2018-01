L‘agenda économique

33 - Bordeaux : conférence “Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tous concernés !”

le mardi 6 février 2018

Une conférence sur le thème “Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tous concernés !” est programmée le mardi 6 février à la Cité Mondiale de Bordeaux. Cet événement, qui s’articulera autour des responsablilités et des enjeux, est organisé par la Fédération bancaire française, la DFCG Nouvelle-Aquitaine et le cabinet d’audit et de conseil KPMG.

Objectif. “Toute entreprise a aujourd’hui un rôle à jouer en tant qu’acteur des dispositifs anti-blanchiment et financement du terrorisme, aux côtés des banques notamment”. Et “parce que les réglementations sont souvent méconnues ou sous-estimées”, il est essentiel de connaître les enjeux, les responsabilités et les risques “pour vous et votre entreprise”.

Programme. La conférence se déclinera en trois axes. Le premier “Contexte, enjeux et cadre réglementaire de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)” sera développé par Anne-Laure Lecollinet (manager advisory, KPMG). Le deuxième s’intéressera au “Dispositif de LCV-FT en place au sein des banques”. Il sera détaillé par Florence Fradin (responsable de la sécurité financière Compliance / Banque de détail en France, BNP Paribas) et Christine Noy (responsable des contrôles permanents et de la conformité, Crédit agricole d’Aquitaine). Et le dernier sujet, “Retour d’expérience relatif à un incident LCB-FT”, sera évoqué par Franck Calmels (directeur administratif et financier, groupe Filhet Allard). La conférence se terminera par un échange de questions/réponses avec les participants.

Inscriptions : Caroline Meyer / KPMG / 05 56 42 43 45