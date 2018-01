L‘agenda économique

64 - Biarritz : HOPA, salon professionnel de l’hôtellerie de plein air et des équipements de tourisme

du mercredi 24 janvier 2018 au jeudi 25 janvier 2018

La 2e édition du salon professionnel HOPA dédié à l’hôtellerie de plein air et des équipements de tourisme se tiendra le mercredi 24 et le jeudi 25 janvier au sein de la Halle d’Iraty à Biarritz. Cet événement est organisé par Expomedia en partenariat notamment avec la Fédération d’hôtellerie de plein air des Pyrénées-Atlantiques (FHPA), l’Agence d’attractivité et de développement touristiques Béarn Pays Basque (AaDT), Biarritz Tourisme (BTZ) et la CCI de Bayonne Pays Basque.

Objectif. Réunir les acteurs du tourisme et présenter les dernières nouveautés dans ce secteur.

Programme. Le salon HOPA s’étendra sur 5 000 m2 d’exposition où seront réunis prés de 130 exposants. Plusieurs conférences rythmeront également ces 2 journées. Elles aborderont différentes thématiques telles que “Réglementations et normes, comment gérer son aire de jeux ?”, “L’e-réputation”, “Réenchanter le parcours client du vacancier en camping”, “Une meilleure connaissance du marché allemand”, “Mieux gérer les déchets en haute saison : outils et solutions pratiques à votre disposition”, “Actualités juridiques de l’HPA”… Et parmi les intervenants sont annoncés : l’ADEME, l’Afnor, l’AaDT, PayinTech (bracelet de paiement dématérialisé), le syndicat mixte Bil ta garbi… A signaler que plusieurs organismes organiseront des rassemblements sur le salon : assemblée générale pour la FHPA des Pyrénées-Atlantiques, réunion annuelle pour Gîtes de France Pays Basque et réunion d’adhérents pour l’AaDT.

Information et inscriptions : salonhopa.fr