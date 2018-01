L‘agenda économique

33-17-19-64 - [matransfonum], forum régional de l’innovation par la transformation numérique

le jeudi 8 février 2018

Le forum régional de l’innovation par la transformation numérique, [matransfonum] est programmé le jeudi 8 février. Cette 3e édition se déroulera sur 4 sites en simultané : Cenon, près de Bordeaux (Rocher de Palmer), La Rochelle (Espace Encan), Tulle (Hôtel du département) et Biarritz (Cité de l’Océan). Elle sera animée par Antoine Chotard, chef de projets Transformation numérique au sein de l’Agence de développement et d’Innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine, organisatrice de l’événement. Objectif. “Favoriser les rencontres, les remontées de bonnes pratiques et permettre d’engager stratégiquement les entreprises de Nouvelle-Aquitaine dans leur transformation numérique”.

Programme. Des ateliers thématiques sont prévus sur les différents sites. Il seront axés sur les dernières tendances en matière de numérique et animés par des spécialistes. Au programme à Cenon : “La transformation numérique des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire” avec la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) Nouvelle-Aquitaine - “Le Club des marques régionales” avec le Club Commerce Connecté de Digital Aquitaine - “Maquette et simulation numérique” avec la Région Nouvelle-Aquitaine (dispositif Usine du Futur) - “Booster ma transformation numérique par un "Design sprint"” avec l’organisme de formation spécialisé dans le digital, Experteez. Puis à La Rochelle : “Filière Nautisme : quelles nouvelles créations de valeurs induites par le numérique ?” avec le cluster nautique et naval de Nouvelle-Aquitaine - “Business et données” avec le réSeau des Professionnels du Numérique (SPN). Et à Tulle : “Building Information Modeling (BIM) ou maquette numérique du bâtiment” avec le cluster Éco-Habitat - “Confiance numérique et règlement général sur la protection des données (RGPD), avec l’Association limousine des professionnels des technologies de l’information et de la communication (ALIPTIC). Enfin à Biarritz : “La filière numérique basque au service des entreprises” avec le la CCI Bayonne Pays Basque - “Engager son usine du futur avec le numérique” avec la Région Nouvelle-Aquitaine (dispositif Usine du Futur). A l’issue de ces ateliers, trois pléniéres s’articuleront autour de témoignages, du financement et de l“’Anticip’action”. Un point de vue des élus est également annoncé.

Information et inscriptions : www.adi-na.fr