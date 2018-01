L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

Conférence régionale dédiée à l'autoconsommation photovoltaïque à Bordeaux

le mercredi 24 janvier 2018

Une conférence régionale dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque est programmée le mercredi 24 janvier à l’Hôtel de Région à Bordeaux. Cet événement est organisé par Enerplan (syndicat des professionnels de l’énergie solaire) et la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec l’ADEME, Enedis, Engie, GRDF, Gimélec...

Objectif. Inciter à l’autoconsommation photovoltaïque sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. A noter que la croissance de ce marché est soutenue par “la compétitivité de l’électricité solaire qui s’accroît, l’appel d’offres national (450 MW de projets à attribuer d’ici 2019), l’arrêté tarifaire de mai 2017, le nouveau cadre réglementaire pour l’autoconsommation collective, l’appel à projets régional "Électricité EnR en autoconsommation 2018", la convergence avec l’électromobilité et les réseaux intelligents”.

Programme. Plusieurs thématiques accompagnées de séances de questions/réponses avec le public seront développées tout au long de cette journée. Il s’agira tout d’abord de s’intéresser au sujet “Quels retours d’expérience d’autoconsommation ?” qui sera traité en 2 volets, d’un point de vue des usagers puis des développeurs. S’enchaîneront ensuite des sessions qui permettront d’aborder les “Projets d’autoconsommation collective” et “L’innovation technologique au service de l’autoconsommation”. A signaler que l’introduction ainsi que la conclusion de la conférence seront assurés par le président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, ou par la vice-présidente en charge du climat et de la transition énergétique, Françoise Coutant.

Information et inscriptions : www.enerplan.asso.fr