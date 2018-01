L‘agenda économique

19 - Constructions passives : c’est possible !

le mardi 30 janvier 2018

Le Cluster Eco-habitat Nouvelle-Aquitaine organise avec différents partenaires (SCOP fiabitat, Dubois et Associés, l’interprofession forêt-bois BoisLim...) une rencontre sur le thème “Constructions passives : c’est possible !”, le mardi 30 janvier à Turenne. Elle s’articulera en 2 temps. Au programme tout d’abord, la visite d’une maison passive actuellement en chantier, dont le coût global de fonctionnement, tous secteurs de dépenses confondus, représentera 800 € par an. Pour atteindre cette objectif, le constructeur Dubois et Associés a développé de nouvelles menuiseries à triple vitrage. Ensuite, une conférence intitulée “Le passif, c’est possible !” fera un état des lieux de la construction durable. Un coup de projecteur sera également donné sur la construction passive où la question “Passif et matériaux biosourcés : l’équation gagnante ?” sera notamment posée. Le coût de ce type de réalisation sera aussi évoqué. Enfin une table ronde où seront réunis plusieurs intervenants dont Olivier Certes de l’entreprise Dubois et Associés et Patrick Charpentier, maire de Sepvret, sera consacrée aux retours d’expérience sur des constructions passives en vue de démontrer que “c’est vraiment possible !”.

Inscriptions : Eve Guillemot / 05 49 45 95 69