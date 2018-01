L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

16 - Votre marque à l’ère digitale à Angoulême

le jeudi 25 janvier 2018

Le prochain Café Techno angoumoisin, organisé par le réSeau des Professionnels du Numérique (SPN), est programmé le jeudi 25 janvier. Il aura pour thème “Votre marque à l’ère digitale !”. Les domaines de la communication et de la marque ne sont plus les espaces protégés uniquement des plus grandes firmes. A l’ère du digital, toutes les entreprises y ont désormais accès grâce aux “techniques et ressources simplifiant leur mise en œuvre et les investissements associés”. Guillaume Charrier, directeur de l’agence en marketing opérationnel AL® (plate-forme collaborative) Charentes présentera les solutions pour se différencier, recruter, être visible, fédérer ses publics, péréniser son business, affirmer ses convictions... “Faites de votre entreprise une marque !”.

Inscriptions : www.spn.asso.fr