L‘agenda économique

87 - Soyons audacieux, réinventons-nous !

le vendredi 2 février 2018

L’Agence de développement et d’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine organise, en partenariat avec Ester Technopole, un événement intitulé “Soyons audacieux, réinventons-nous”, le vendredi 2 février à Limoges. En présence du président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et président du Conseil de surveillance d’ADI N-A, Alain Rousset, et le président du directoire d’ADI N-A, Jean-Luc Fouco, il s’agira d’échanger et de partager, “vos expériences de chefs d’entreprises” sur le sujet. Trois tables rondes sont au programme. La première abordera comment “Réinventer mon entreprise” à travers le design, la transformation numérique et l’innovation et pourquoi le faire. Et pour sa conclusion, il est prévu l’intervention de Catherine Parrotin, PDG d’Avenir Electrique de Limoges (AEL). La deuxième “Financer mes projets autrement” portera sur les leviers actuels et différenciants pour financer les activités. La conclusion de cette table ronde sera assurée par Arnaud Hory, PDG de Cerinnov. Et la troisième “Rayonner depuis son territoire” aura pour objectif de découvrir comment faire de son territoire un atout dans le développement de son entreprise. Et c’est Xavier Gaillard, directeur général délégué de Silab qui sera chargée d’en faire la conclusion. A noter également qu’une conférence sur le courage, la confiance et le risque est également prévue. Elle sera animée par Philippe Gabilliet, professeur de psychologie et de management à l’ESCP Europe.

Inscriptions : www.adi-na.fr