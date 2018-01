L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Loi de Finances 2018 : ce qui va changer...

le mardi 30 janvier 2018le jeudi 8 février 2018

L’organisme consulaire pour la gestion et l’entrepreneuriat, Cecogeb, organise une conférence sur le thème “Loi de Finances 2018 ; ce qui va changer pour les entreprises”, le mardi 30 janvier à Villenave d’Ornon et le jeudi 8 février à Lormont. Les nouveautés fiscales et financières de cette nouvelle loi seront présentées par l’Ordre des experts-comptables et PwC Société d’Avocats. Ils livreront également leurs analyses sur les nouvelles dispositions de la Loi de Finances 2018 et débattront de leurs impacts sur la stratégie fiscale des entreprises.

+ Cette rencontre s’adresse aux chefs d’entreprises, partenaires économiques et aux institutionnels locaux.

Inscriptions : www.cecogeb.fr