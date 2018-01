L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

47 - Groupement Promobois : programme 2018

le lundi 22 janvier 2018

Le groupement des industriels du bois, de la forêt et de ses dérivés, Promobois Sud-Ouest, organise une réunion de ses membres, le lundi 22 janvier à Agen. Il sera notamment question de faire un point sur le programme 2018 concernant les salons et les missions (Carrefour international du Bois, Artibat...), la cellule Bois-Energie (...) ainsi qu’un tour de table sur la conjoncture et les attentes des entreprises. Lors de cette réunion, Rafaël Gaillot fera également un point sur l’opération Energie 2017-2018. Enfin, une sensibilisation à la démarche Lean est aussi inscrite à l’ordre du jour. Elle sera assurée par le consultant Armand Ratinaud.

Information : Paul Bonnet / 05 53 77 10 88