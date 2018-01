L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

24 - Panorama économique NA et Dordogne

le vendredi 9 février 2018

La CCI de la Dordogne et la Banque de France organisent le vendredi 9 février à Coulounieix Chamiers une rencontre intitulée “Panorama économique Nouvelle-Aquitaine et Dordogne”. Jean-Luc Mesure, directeur départemental de la Banque de France Dordogne, présentera le bilan 2017 et les perspectives conjoncturelles 2018 concernant les entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Chantal Caro, chargée de mission au sein de la CCI de la Dordogne se chargera du baromètre économique de la Dordogne, avec la présentation du bilan du 2e semestre 2017 et les perspectives 2018. Egalement au programme, un focus sur “L’export comme levier de croissance” illustré avec des situations concrètes (témoignages d’entreprises, dispositifs d’accompagnements…). A signaler, enfin, que la préfète de la Dordogne, Anne Gaëlle Baudouin-Clerc, interviendra pour la conclusion de l’événement.

Inscriptions : www.dordogne.cci.fr