L‘agenda économique

79 - Plan d’actions pour la croissance... à Niort

le lundi 29 janvier 2018

La préfecture des Deux-Sèvres organise le lundi 29 janvier à Niort, une rencontre intitulée “Plan d’actions pour la croissance et la transformation des entreprises” suite à l’annonce du plan d’actions pour l’investissement et la croissance annoncé par le Premier ministre lors de son déplacement à Niort, en septembre dernier. L’objectif est de réunir les chefs d’entreprises afin de leur présenter les outils à disposition et d’échanger en vue de “faire émerger les idées les plus efficaces”.

Inscriptions : Joëlle Seigneurin 05 49 08 69 75