L‘agenda économique

33 - Bordeaux : Rencontres nationales du tourisme fluvial

du jeudi 1er février 2018 au vendredi 2 février 2018

Bordeaux : Rencontres nationales du tourisme fluvial Les Rencontres nationales du tourisme fluvial (4e édition) se dérouleront le jeudi 1er et vendredi 2 février à Bordeaux, au Hangar 14. Cet événement est organisé par Voies Navigables de France (VNF) en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, le Département de la Gironde, le groupe Caisse des Dépôts, Bordeaux Port Atlantique, le Comité des armateurs fluviaux.

Objectif. Rassembler “les acteurs publics et privés, français et européens, du tourisme fluvial ainsi que tous les acteurs économiques liés à la voie d’eau” afin de “développer leur offre touristique fluvial, leur réseau de clients, fournisseurs, collectivités et partenaires autour de projets identifiés”.

Programme. 3 000 rendez-vous d’affaires, entre donneurs d’ordre, fournisseurs, collectivités (...), seront réalisés pendant ces 2 jours. A signaler que les participants pourront également assister à des conférences, sous forme de tables rondes, qui “seront l’occasion pour l’ensemble des acteurs d’accéder à toutes les informations ainsi qu’aux innovations liées à l’aménagement et au développement du tourisme fluvial”. Avec les intervenants, Pascal Duc (Les Croisières Charentaises), Renan Fleho (Suez), Corinne Dufaud (Nicols)..., il s’agira d’aborder “Le tourisme fluvial et le développement durable” : Comment transformer la contrainte en atout pour un tourisme fluvial responsable ? Quelles sont les innovations qui font leurs preuves ? Pourquoi et comment investir dans les solutions environnementales ?. Alice Tourbier (Les Sources de Caudalie) et Mathias Gilles (Private Luxury Cruise) échangeront quant à eux sur le thème de “L’excellence territoriale au service du tourisme fluvial” : Comment encourager et promouvoir cette synergie et faire émerger de nouvelles offres “fluvestres” haut de gamme ? Comment concevoir son “booklet” ? Faciliter l’implantation et encourager les aventures entrepreneuriales qui feront du maillon fluvial un atout de leur réussite ?. Et enfin, Giovanni Marino (Détours en Loire), Nathalie de la Rivière (Canalfriends), Jan Timmermans (Boat bike tours), Philippe Méaille (Château de Montsoreau) et Renaud Barillet (Cultplace) seront réunis pour débattre sur “Les nouveaux produits touristiques” : Comment organiser et promouvoir cette multimodalité sur les territoires fluviaux ? Quels sont les nouveaux produits et services ? Qui sont les nouveaux acteurs ? Pour quelles nouvelles attentes ?... + Le tourisme fluvial en France, c’est 10 millions de passagers, 2 millions de nuitées et 500 millions d’euros de retombées économiques par an pour les territoires. Information et inscriptions : www.rdv-tourisme-fluvial.com