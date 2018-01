L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

24 - Atelier comptabilité à Coulounieix Chamiers

le jeudi 18 janvier 2018

Cap@cités, la pépinière d’entreprises de l’agglomération de Périgueux, organise le jeudi 18 janvier à Coulounieix Chamiers un atelier comptabilité sur le thème “L’importance d’un bon prévisionnel au commencement et dans la vie de l’entreprise”. Les intervenants, Thomas Fenocchio et Marie-José Debord du cabinet d’expertise comptable Cogedis aborderont la mise en place d’un “bon prévisionnel” ainsi que les principaux indicateurs. Et un cas concret illustrera l’importance de cette étape.

Inscriptions : www.pepinierecapacites.com